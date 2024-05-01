Tekirdağ'da "Koşamayanlar İçin Koş" etkinliği yapıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Sosyal Aktiviteler Topluluğu ve Tıp Sanat Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, öğrenciler ilgi gösterdi.

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