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        Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:35
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        Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde fabrika inşaatlarından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık zanlısı 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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