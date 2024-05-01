Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde fabrika inşaatlarından bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık zanlısı 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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