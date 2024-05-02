Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "vektörle mücadele" çalışmaları yürütülüyor

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde vektörle mücadele çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "vektörle mücadele" çalışmaları yürütülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde vektörle mücadele çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek üremesine müsait dere, gölet, bataklık alan, su birikintisi ve çeşme gibi yerlerde biyosidal uygulamalarıyla larva mücadelesi, ergin sineklere yönelik logar, köprü altı, kanal, muayene bacası gibi yerlerde de soğuk pulverizasyon yöntemiyle çalışma gerçekleştiriyor.

        2024 yılı vektörle mücadele çalışmaları, mevcut ekip, araç ve ilaç durumu kapsamında ve belirlenen program doğrultusunda kışlak ve larva mücadelesi olarak devam ediyor. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak dere ıslahı çalışmaları yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı

        Benzer Haberler

        Tesislerden 4 milyon liralık kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
        Tesislerden 4 milyon liralık kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
        Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da fabrika inşaatlarından bakır kablo çalan 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerinde sona geldi
        Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerinde sona geldi
        Tekirdağ'da süt ürünleri dağıtım aracından peynir çalan 2 şüpheli tutukland...
        Tekirdağ'da süt ürünleri dağıtım aracından peynir çalan 2 şüpheli tutukland...