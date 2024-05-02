Başkonsolos Pinter'den, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar'a ziyaret

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Pinter’e Macaristan İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Miklos Bujaky, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Asistanı Helga Walla Karakaya eşlik etti.

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