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        Başkonsolos Pinter'den, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar'a ziyaret

        Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:29
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        Başkonsolos Pinter'den, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar'a ziyaret
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        Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ı makamında ziyaret etti.

        Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Pinter’e Macaristan İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Miklos Bujaky, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Asistanı Helga Walla Karakaya eşlik etti.

        Belediye Başkanı Nallar, Türk-Macar ilişkilerinin de konuşulduğu ziyarette konuklarına, önümüzdeki günlerde detaylı programı açıklanacak "58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Macar Günü" hakkında bilgi verdi.

        Pinter ise Macar Günü’nün festival programına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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