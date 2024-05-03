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        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 5 Mayıs'ta, "Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:21
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        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek
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        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 5 Mayıs'ta, "Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen şenlik, saat 17.00’de Peştemalcı Caddesi başında kortej ile başlayacak.

        Sahil dolgu alanında sona erecek kortejin ardından saat 18.00'de amfi tiyatroda şenlik ateşi yakılacak.

        Saat 19.00’da ise konserler, bando ve Roman dans gruplarının gösterileri sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Şehrimizin tüm renklerini bir arada görmek, hep birlikte şenlik coşkusunu yaşamak adına tüm vatandaşlarımızı 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği’ne bekliyorum. Pazar günü şenlikte görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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