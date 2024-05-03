Tekirdağ'da kendisini "doktor" olarak tanıtan hurdacı, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini "doktor" olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Hurdacılık yapan Fahrettin Ç. sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Fatma T. ile tanıştı. Fatma T'ye İstanbul'da bir hastanede çocuk doktoru olarak çalıştığını söyleyen Fahrettin Ç, isminin de Selçuk olduğunu belirtti.

Evlilik vaadiyle kandırıldığını bir televizyon programında iddia eden Fatma T, şüphelinin bulunmasını istedi. Televizyon programına katılan Fahrettin Ç. ise doktor olmadığını ifade etti.