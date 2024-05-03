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        Tekirdağ'da kendisini "doktor" olarak tanıtan hurdacı, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini "doktor" olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:58
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        Tekirdağ'da kendisini "doktor" olarak tanıtan hurdacı, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini "doktor" olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

        Hurdacılık yapan Fahrettin Ç. sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Fatma T. ile tanıştı. Fatma T'ye İstanbul'da bir hastanede çocuk doktoru olarak çalıştığını söyleyen Fahrettin Ç, isminin de Selçuk olduğunu belirtti.

        Evlilik vaadiyle kandırıldığını bir televizyon programında iddia eden Fatma T, şüphelinin bulunmasını istedi. Televizyon programına katılan Fahrettin Ç. ise doktor olmadığını ifade etti.

        Hakkında "dolandırıcılık" suçundan aranması da bulunan zanlı, savcılığa giderek teslim oldu.

        Dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Fahrettin Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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