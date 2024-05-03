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        Trakya'da "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında Trakya'da ormanlardaki çöpler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:12
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        Trakya'da "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında Trakya'da ormanlardaki çöpler toplandı.

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte Kumbağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.

        Tekirdağ Orman İşletme Müdür Vekili Fuat Murat Mutlu, orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde etkinlik düzenlendiğini söyledi.

        Vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulmasının amaçlandığını aktaran Mutlu, "Ormanlık alanlardaki çöpleri ve yangına sebep olacak maddeleri temizleyerek yangınların azaltılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yeşil vatanımızı yangınlardan korumak istiyoruz. Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'nın insan kaynaklı. Bu kampanyayla insan kaynaklı yangınların azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

        Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Çağla Bandar da ormanları herkesin koruması gerektiğini ve çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Üniversite öğrencisi Mine Arabal ise orman yangınlarında her yıl çok sayıda yeşil alanın kül olduğunu, bu tür etkinliklerin zaman zaman yapılması gerektiğini belirtti.

        Edirne'de de Orman İşletme Müdürlüğünce orman temizliği etkinliği düzenlendi.

        Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, kurum müdürleri, jandarma ve gönüllüler çöpleri topladı.

        Kırklareli'ne bağlı Demircihalil köyündeki etkinlikte ise Vali Birol Ekici, gönüllülerle ormanlık alanda bulunan çöpleri topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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