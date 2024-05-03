Trakya'da "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında Trakya'da ormanlardaki çöpler toplandı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte Kumbağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.

Tekirdağ Orman İşletme Müdür Vekili Fuat Murat Mutlu, orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulmasının amaçlandığını aktaran Mutlu, "Ormanlık alanlardaki çöpleri ve yangına sebep olacak maddeleri temizleyerek yangınların azaltılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yeşil vatanımızı yangınlardan korumak istiyoruz. Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'nın insan kaynaklı. Bu kampanyayla insan kaynaklı yangınların azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi. Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Çağla Bandar da ormanları herkesin koruması gerektiğini ve çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.