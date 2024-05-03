Şarköy'de "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı

Kaymakam Helvacı, vatandaşların doğaya karşı daha dikkatli ve hassas olunması gerektiğini belirtti.

Şarköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında ormanlardaki çöpler toplandı.

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