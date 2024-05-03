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        Şarköy'de "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı

        Şarköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında ormanlardaki çöpler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:48
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        Şarköy'de "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı
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        Şarköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında ormanlardaki çöpler toplandı.

        Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, ilçe protokolü, Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Helvatepe mevkisindeki ormanlık alanında çevre temizliği yaptı.

        Kaymakam Helvacı, vatandaşların doğaya karşı daha dikkatli ve hassas olunması gerektiğini belirtti.

        Şarköy Orman İşletme Şefi Recep Daştan ise kampanya hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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