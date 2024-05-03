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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene ilçesinde voleybol müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:40
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene ilçesinde voleybol müsabakaları başladı.

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, ilçede düzenlenen okullararası voleybol turnuvası müsabakaları, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda devam ediyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine müsabakalarda güzel ve renkli anların yaşandığını söyledi.

        Doğramacı, turnuvada dereceye girenlerin ödüllendirileceğini ifade ederek, "İlçemizde sportif faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu kapsamda, genç kızlar voleybol ilçe birinciliği adı altında güzel bir turnuva düzenledik. Burada dereceye giren takımlara değişik hediyeler de takdim edeceğiz." dedi.

        - AK Parti İl Başkanı Gümüş, Ergene Belediye Başkanı Topak'ı ziyaret etti

        ​​​​​​​AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ı makamında ziyaret etti.

        Gümüş, Topak bir süre sohbet ederek, görevinde başarılar diledi.

        Başkan Topak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gümüş'e teşekkür etti.

        Bölgede hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatan Topak, ilçe halkı için çalışacaklarını dile getirdi.

        Ziyarette Gümüş'e, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, Gençlik Kolları Başkanı Adem Çiftçi ve İlçe Başkanı Hasan Şen de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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