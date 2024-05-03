Ergene ilçesinde voleybol müsabakaları başladı.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, ilçede düzenlenen okullararası voleybol turnuvası müsabakaları, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda devam ediyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine müsabakalarda güzel ve renkli anların yaşandığını söyledi.

Doğramacı, turnuvada dereceye girenlerin ödüllendirileceğini ifade ederek, "İlçemizde sportif faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu kapsamda, genç kızlar voleybol ilçe birinciliği adı altında güzel bir turnuva düzenledik. Burada dereceye giren takımlara değişik hediyeler de takdim edeceğiz." dedi.