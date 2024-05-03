Tekirdağ'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heykel Meydanı'ndaki iş yerine silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, kurşunlanma sonucu televizyon ve bilgisayarlarda yaklaşık 400 bin lira değerinde zarar meydana geldiği belirlendi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler S.U, Ç.I, U.M.U. ve H.H.T. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.
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