Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhşa yer temini ve aracılık etme suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.
Salonlarda bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 29 cep telefonu ve bir flash bellek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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