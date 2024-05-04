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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:37
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhşa yer temini ve aracılık etme suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Salonlarda bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, 29 cep telefonu ve bir flash bellek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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