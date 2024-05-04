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        Tescilli "Beyaztrak" bitkisi kuraklıktaki verimiyle üreticiyi de besiciyi de sevindirecek

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanlarının besicilerin ot ihtiyacını karşılamak amacıyla ıslah ettiği baklagiller familyasından ot bitkisi tescil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:10
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        Tescilli "Beyaztrak" bitkisi kuraklıktaki verimiyle üreticiyi de besiciyi de sevindirecek
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bilim insanlarının besicilerin ot ihtiyacını karşılamak amacıyla ıslah ettiği baklagiller familyasından ot bitkisi tescil edildi.

        Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Orak ve Doç. Dr. Hazım Serkan Tenikecier değişen iklim koşullarına adapte olacak ot bitkisi çeşidi ortaya çıkarmak için 8 yıl önce çalışmalara başladı.

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde yaptıkları çalışmaların ardından baklagiller familyasından mürdümük adlı bitkiyi ıslah ederek yeni bir çeşit geliştiren 2 akademisyen, tescil için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurdu.

        Çayır Mera ve Yem Bitkileri Tescil Komitesi, bitkiyi "Beyaztrak" ismiyle tescilledi.

        Beyaztrak, kaliteli yüksek verim ve kuraklığa dayanaklı özelliğiyle ön plana çıkıyor.

        Tohum ve verim bakımından da yüzde 25 daha yüksek verim sağlayan "Beyaztrak" bu özelliğiyle mürdümükten ayrılıyor.

        NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak, AA muhabirine, Türkiye'de kaba yem kaynağı olan çayır ve mera alanlarının 14,6 milyon hektar olduğunu söyledi.

        Türkiye'de yem bitkileri ekim alanlarının ise yaklaşık 2,3 milyon hektar olduğunu aktaran Orak, ot ihtiyacının mevcut koşullarda karşılanamadığını, ihtiyacı karşılamak amacıyla uzun süredir çalışma yürüttüklerini anlattı.

        Islah ettikleri "Beyaztrak" bitkisinin, kuraklığa dayanıklı, veriminin de yüksek olduğunu vurgulayan Orak, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Amacımız, ülkemizin kurak koşullarında yetişebilecek bu çeşidi çiftçiyle buluşturmak ve ihtiyaç duyduğumuz kaliteli kaba yemi kıraç alanlarda da alabilme şansını yakalayabilmek. Trakya, ortalama 450 milimetre yıllık yağışa sahip. Mürdümük, 250 milimetre yağışı olan yerlerde yetişebilen ve diğer bitkilerin verim veremediği yerlerde verim potansiyeline sahip bir bitki. İklim değişikliğini yaşıyoruz. Yağış rejimleri değişiyor. Zamansız ve yoğun yağışlar var. Uzun ve yağışsız günler olacak. Mürdümük o zaman bizim yanımızda olacak. Geliştirilen "Beyaztrak", boyu yaklaşık 60 santimetre olan, yere yarı yatık gelişen ve kuraklığa dayanıklı bir bitki."

        NKÜ'ye ait deneme alanında "Beyaztrak" bitkisine ait tohumları çoğalttıklarını aktaran Orak, üretilen tohumları firmalar aracılığıyla üreticilerle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

        Orak, ülkenin kaba yem ihtiyacının, kaliteli ve yüksek verimli, ıslah edilen bitki çeşitleriyle karşılanabileceğini vurguladı.

        Türkiye'de yaklaşık 20 milyon büyükbaş hayvan olduğunu, bu hayvanların da yıllık yaklaşık 90 milyon ton ot tükettiğini ifade eden Orak, "Bunun ancak yüzde 37'sini karşılıyoruz. Kalan bölüm tarla tarımı artıkları, konserve sanayi artıkları ve hendeklerdeki otlarla karşılanmaya çalışılıyor. Bu tabii ki hayvansal ürünlerin fiyatını da olumsuz yönde etkiliyor. Biz bu durumda çayır ve mera alanlarımızı arttıramayacağımız için yem bitkisi ektiğimiz alanlardan verimleri maksimum düzeye çıkartacağız." dedi.

        Üreticilere daha fazla verim alabilmeleri için topraktaki organik maddenin yüzde 5'e çıkarılmasını da tavsiye eden Orak, baklagillerin 3 yılda bir tarlalara ekilmesiyle bunun sağlanabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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