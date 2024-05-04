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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Çamlık mesire alanında düzenleme çalışması yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:05
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Çamlık mesire alanında düzenleme çalışması yapıldığını bildirdi.

        Toprak, vatandaşlara en iyi imkanları sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Ulaş Mahallesi'nde bulunan mesire alanını yaz aylarına hazırladıklarını aktaran Toprak, "Vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz pırıl pırıl tertemiz bir Ergene için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kolları sıvadık. Ergene'ye kadın eli değecek dedik, farkı hissettirdik." dedi.

        - Yeşil alanlar düzenleniyor

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yeşil alanlarda düzenleme çalışması başlatıldığını bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Kentin her yerini güzelleştirmek için gayret gösterdiklerini aktaran Sarıkurt, "Şehrimizde bulunan yeşil alanları mevsim şartlarına göre elden geçiriyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde, her yere aciliyet sırasına göre müdahale edeceğiz. Ben de yapılan çalışmaları bizzat takip ederek gerekli dokunuşları yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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