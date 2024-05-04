Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnşallah önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgelerimizde planlı sanayi alanlarını ve endüstri bölgelerimizi büyütmeye devam ederken, yeşil üretim yaklaşımını esas almayı sürdürüyor olacağız." dedi.

Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Kacır, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, burada yaptığı konuşmada, endüstri bölgelerini büyütmeye devam ettiklerini söyledi.

Kentte çeşitli açılış ve ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Kacır, aynı zamanda sanayicilerle bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirtti.

Tekirdağ'ın sanayisinin bakanlığın destekleriyle geliştiğini anlatan Kacır, "Tekirdağ'da sanayi alanları çevre dostu yeşil üretim esaslı olarak bakanlığın desteğiyle her yıl gelişiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgelerimizde planlı sanayi alanlarını ve endüstri bölgelerimizi büyütmeye devam ederken, yeşil üretim yaklaşımını esas almayı sürdürüyor olacağız." diye konuştu. Son 22 yılda Tekirdağ'da planlı sanayileşmeyi desteklemek adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Tekirdağ'a 13 milyar liralık bir kaynak sağladıklarını ifade etti.

Ergene Havzası Projesi'ni çok önemsediklerini anlatan Kacır, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu projeyi çok büyük ölçüde tamamladık. Şimdi önümüzdeki dönemde ilave kolektör hatlarının inşaatlarını da inşallah hızla tamamlayacağız. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya, Tekirdağ'ın on yıllardır birikmiş sorunlarını çözebilmek adına sanayicilerimizle işbirliği halinde gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki tüm paydaşlarımız da bizimle birlikte Tekirdağ'ın ve ülkemizin geleceği için özellikle bu alanda gayretlerini önümüzdeki dönemde hayata geçiriyor, sürdürüyor olsunlar."