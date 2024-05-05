Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Şenliğe, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da ilk kez düzenlendikleri "Kakava Hıdrellez Şenliği"ni geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Şenlik için süslenen kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

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