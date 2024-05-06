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        Tekirdağ'da "Aşık Veysel Dostlar Seni Unutmadı" konseri düzenlendi

        Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Tekirdağ'da düzenlenen "Aşık Veysel Dostlar Seni Unutmadı" konseri ile anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:11
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        Tekirdağ'da "Aşık Veysel Dostlar Seni Unutmadı" konseri düzenlendi
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        Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Tekirdağ'da düzenlenen "Aşık Veysel Dostlar Seni Unutmadı" konseri ile anıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin sanat danışmanlığını Tekirdağ NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır üstlendi.

        Konserde, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır'ın şefliğinde NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Topluluğu tarafından Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım", "Bin cefalar etsen almam üstüme", "Sen bir ceylan olsan", "Havalanma telli turnam", "Beni hor görme gardaşım" adlı eserleri ile söz ve müziği Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır'a ait olan "Dostlar Seni Unutmadı" isimli eserler icra edildi.

        NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerince konserde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatına dair kesitlerin aktarıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.

        Konsere, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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