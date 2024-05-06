Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Camları kırılan ve duvarları hasar alan dairedeki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi Egem Sokağı'nda bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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