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        Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:27
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        Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ(AA- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi Egem Sokağı'nda bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Camları kırılan ve duvarları hasar alan dairedeki bir kişi yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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