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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene ilçesinde okullar arası basketbol müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:18
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene ilçesinde okullar arası basketbol müsabakası düzenlendi.

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, belediyesi spor salonunda düzenlenen turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

        Turnuvaya 4 okul takımının katıldığını belirten Doğramacı, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

        - Çorlu'da Hıdrellez kutlandı

        Çorlu ilçesinde Hıdrellez etkinliği düzenlendi.

        Gölbaşı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Hıdrellez ateşi yakıldı. Vatandaşlar ateşin üzerinden atladı.

        Etkinlik müzik eşliğinde devam etti. Etkinliğe Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkur'ta katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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