Turnuvaya 4 okul takımının katıldığını belirten Doğramacı, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, belediyesi spor salonunda düzenlenen turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

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