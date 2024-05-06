Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Hayvan bakımevinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanacak

        Tekirdağ'da sahipsiz hayvan geçici bakımevinin elektrik ihtiyacının karşılanması için "güneş enerji santrali" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayvan bakımevinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da sahipsiz hayvan geçici bakımevinin elektrik ihtiyacının karşılanması için "güneş enerji santrali" yapılacak.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmak ve daha yaşanılabilir Tekirdağ hedefini gerçekleştirmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi projeleri gerçekleştirildiği belirtildi.

        Belediyenin, Karacakılavuz Mahallesi'nde bulunan bakımevinin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Proje tamamlandığında bakımevinin ihtiyaç duyduğu yıllık enerjinin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak ve üretilecek yıllık 78 bin KWh temiz enerji ile yaklaşık 38,85 ton karbondioksit emisyonu önlenmiş olacak" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentin geleceği adına yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini belirtti.

        Yüceer, doğa dostu santrallerle hem Türkiye'nin, hem Tekirdağ'ın enerji açığına çare bulmak, hem enerji maliyetlerini azaltmak hem de temiz çevre hedefi doğrultusunda ilerlemek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Çorlu'da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı (2)
        Çorlu'da apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı (2)
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Çorluspor 1947 şampiyonluğunu ilan etti
        Çorluspor 1947 şampiyonluğunu ilan etti
        Tekirdağ'da öğrenciler derse girmeden önce okul bahçesinde egzersiz yapıyor
        Tekirdağ'da öğrenciler derse girmeden önce okul bahçesinde egzersiz yapıyor
        Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı
        Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı