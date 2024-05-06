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        Tekirdağ'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:51
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        Tekirdağ'da taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        S.Z. yönetimindeki taksi, Reşadiye Mahallesi'nde A.Ş. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.Ş, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        A.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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