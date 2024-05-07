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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:11
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kapaklı, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 160 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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