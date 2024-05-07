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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Tekirdağ'da eşi tarafından öldürün kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:08
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi
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        Tekirdağ'da eşi tarafından öldürün kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

        Polis ekipleri, Cevat Kurtuluş Sokak'taki apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        Sağlık ekipleri, Ali Emre Şirin (5), Duygu Şirin (35) ve Şenol Şirin'in (41) silahla vurulduklarını belirledi.

        Cenazeler, savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in, eşi ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

        Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre'nin cenazeleri, Malkara ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Deveci Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şenol Şirin'in cenazesi de ikindi namazında Süleymanpaşa ilçesinde defnedilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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