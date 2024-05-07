GÜNCELLEME - Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in, eşi ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Tekirdağ'da eşi tarafından öldürün kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

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