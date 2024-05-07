Çorlu Belediyesi Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Uygulaması ve Enerji Dönüşümü Hibe Projesi'nin tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törende kendilerine destekte bulunan Merkezi Proje Yönetim Ajansı yetkililerine teşekkür etti.

Projenin tüm bölgeye yararlı olacağını belirten Sarıkurt, "Küçük ölçekli yenilenebilir enerji uygulamaları çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından büyük potansiyele sahip." dedi.

Karbon emisyonu oranını 2030'da yüzde 40 azaltma projesinin uygulama aşamasına getirileceğini aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız sonunda projeyi şehirde yoğun talep alan ve herkesin severek kullandığı yıllık yaklaşık 8 bin kursiyeri bulunan ve 32 bin kursiyer yakınının da ziyaret ettiği Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda konuşlandırılmasına karar verdik.

Projenin temel amacı belediyenin kurumsal kapasitesini artırmak, şehirde yaşayan insanlarla iklim değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü konularında farkındalık yaratmaktır. Enerji üretiminin yanı sıra sistem devreye girdiğinde karbon emisyonu 107,2 ton azaltılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştireceğimiz çalışmalar, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak adına önemli bir rol oynayacak. Bu sayede, daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre için adımlar atacağız."