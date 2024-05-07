"Dünden Bugüne Malkara" kitabı tanıtıldı

Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan, ilçenin tarihi ile gastronomisinin anlatıldığı "Dünden Bugüne Malkara" kitabının tanıtımı için toplantı düzenlendi.

Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, kitabın ilçenin tarihine katkı sunacağını ve damak lezzetlerinin yaşatılmasını sağlayacağını söyledi.

Hazırlanan kitabın büyük emekler sonucu ortaya çıktığını aktaran Öztürk, "Malkara'mızın zengin tarihini ve kültürünü gözler önüne sunan kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen ve destek veren hemşerilerime teşekkür ederim. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Öznur Akyol'a ve Kadın Meclisi üyelerimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.