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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:50
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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        A.O'nun kullandığı 17 GL 939 plakalı hafif ticari araç, Aksakal Mahallesi'nde B.Ç'nin kullandığı 34 AIA 162 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.O, B.Ç. ve S.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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