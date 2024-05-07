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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait araçla dereye atık bırakıldığı iddiasına inceleme

        Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:16
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait araçla dereye atık bırakıldığı iddiasına inceleme
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        Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait aracın Ergene ilçesinde dereye atık boşalttığını gören mahalle sakinleri, yetkilileri arayarak ihbarda bulundu.

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaptı, dereden numune aldı.

        Bu arada belediyeye ait aracın dereye atık su boşaltmasını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Vatandaşın dereye atık su bırakılmasının yanlış olduğunu belirttiği video kayıtta görevlinin, "Peki bu şehrin lağımı nereye gidiyor? Dereye geliyor." dediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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