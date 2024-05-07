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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, atölyelerdeki çalışmaları inceledi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, belediyenin atölyelerinde üretilen kent mobilyaları ve seyyar araçları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:12
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, atölyelerdeki çalışmaları inceledi
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, belediyenin atölyelerinde üretilen kent mobilyaları ve seyyar araçları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nallar, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren park ve bahçeler birimi ile atölyeleri ziyaret etti.

        Atölyelerde üretilen kent mobilyaları ve seyyar araçları inceleyen, bakım ve onarımları hakkında bilgi alan Nallar, personele işlerinde kolaylıklar diledi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, Tekirdağ Kiraz Festivali gibi büyük bir organizasyon öncesi tüm birimlerin hummalı ve uyumlu bir çalışma içine girdiklerini belirtti.

        Çalışmaları Kiraz Festivali'ne yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Nallar, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlarla vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Bunların başında tabi ki Kiraz Festivali'miz geliyor. Tüm birimlerimizle hazırlıklara başladık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'müzün atölyelerinde, park ve bahçeler birimimizde çalışanlarımızla bir araya geldik, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirerek, mesai arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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