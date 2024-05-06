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        Tekirdağ'da apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:27
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        Tekirdağ'da apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hayatını kaybetti
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        TEKİRDAĞ(AA- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Patlamada yaralanan Özgür Ateş, tedavi gördüğü İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede dün patlama meydana gelmiş, patlamada yaralanan Ateş, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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