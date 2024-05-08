Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali 13-16 Haziran'da düzenlenecek

Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu yıl Kiraz Festivali Tertip Komitesi Başkanlığı görevini Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yürüteceğini söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Vali Soytürk’ü makamında ziyaret ederek bu konuyu görüştüklerini anlatan Utku, şunları kaydetti: