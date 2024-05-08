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        Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali 13-16 Haziran'da düzenlenecek

        Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:22
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        Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali 13-16 Haziran'da düzenlenecek
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        Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu yıl Kiraz Festivali Tertip Komitesi Başkanlığı görevini Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yürüteceğini söyledi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Vali Soytürk’ü makamında ziyaret ederek bu konuyu görüştüklerini anlatan Utku, şunları kaydetti:

        "Festivalin tarihini Sayın Valimiz ile istişare ettik. 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesine karar verildi. Çalışmalara yeni başladık. Kakava Şenlikleri ile üst üste geldi. Kakava Şenliklerini bitirdikten sonra önümüzdeki hafta Kiraz Festivali’nin detaylarıyla ilgili komisyonda hep beraber çalışacağız. Hep plan ve bütçe hem de kültür komisyonumuzla 7 Mayıs’ta Meclis'te onaylarımızı alacağız.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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