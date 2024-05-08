Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı dronla tespit edilerek yakalandı

Ekipler, zanlının saklanacağı değerlendirilen çiftlikte dronla arama yaptı. Çiftlikte olduğunu tespit edilen şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı.

Saray Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten adam öldürme suçundan aranan İ.U'nun ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.