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        Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı dronla tespit edilerek yakalandı

        Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince dronla tespit edilerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:10
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        Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı dronla tespit edilerek yakalandı
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        Tekirdağ'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince dronla tespit edilerek gözaltına alındı.

        Saray Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten adam öldürme suçundan aranan İ.U'nun ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, zanlının saklanacağı değerlendirilen çiftlikte dronla arama yaptı. Çiftlikte olduğunu tespit edilen şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Çiftlikteki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Zanlı işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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