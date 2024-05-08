Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler aracın bagajında yaptığı aramada, 436 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü S.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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