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        Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:40
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        Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör, el telsizi, 477 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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