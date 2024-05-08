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        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı

        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:24
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        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
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        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı, oluşturulan parkurda çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı.

        Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri kent meydanında da denetim yaparak durdurulan araçların sürücülerine yönelik broşürlü bilgilendirme yaptı.

        İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de açılan stantları ziyaret etti.

        Polis ve jandarma trafik ekipleri ise yaptıkları yol uygulamalarında sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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