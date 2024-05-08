Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 100. temsilini "Karmakarışık" oyunu ile sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 100. temsilini “Karmakarışık” oyunu ile sahneledi.

        Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sahnelenen tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından beğeni topladı.

        İngiliz oyun yazarı Ray Cooney tarafından kaleme alınan, bir otelde gerçekleşen ve içinden çıkılmaz bir hale gelen komik olayların anlatıldığı 2 perdelik oyunun rejisörlüğünü Ömer Naci Topcu yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir tiyatrosunun 100. temsilini sahnelemenin gururunu yaşadığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2023 yılı başında kurulan Tekirdağ Şehir Tiyatrosu, 7 Mayıs 2023 tarihinde Haldun Taner’in kaleme aldığı 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyun ile ilk temsilini gerçekleştirdi. 2023-2024 tiyatro sezonunu 'Karmakarışık' oyunu ile açan Şehir Tiyatrosu, aynı sezon içeresinde 'Midas’ın Kulakları' adlı çocuk oyununu ve 'Karar' adlı oyunu sahneledi."

        - Tekirdağ'da "Kadınlara durak yok" uygulaması başlatıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında kadınların

        güvenliğini artırmak amacıyla "Kadınlara durak yok" ulaşım uygulamasını başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe giren uygulamayla toplu taşıma araçlarını kullanan kadınlar, yazın saat 22.00 kışın ise 21.00’den itibaren durak harici güzergah üzerinde istedikleri yerde belediye otobüslerinden inebilecek.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan

        Yüceer, toplu taşımada kadınlar için daha konforlu ve daha güvenli ulaşım

        hedeflediklerini belirtti.

        Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesinin hayatın her alanında hissedilmesi için uğraştıklarını aktaran Yüceer, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz genelinde, kadınlar çeşitli endişelerden dolayı toplu

        taşıma araçlarını kullanmak istemeyebiliyorlar. Kadınlar, yaşadıkları güvenlik

        endişeleri nedeniyle özellikle gece geç saatlerde toplu taşıma araçlarını

        kullandıktan sonra evlerine ulaşma hususunda sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

        Tekirdağ’da bu sorunu çözüme kavuşturmak adına önemli bir adım atıyoruz.

        Bu uygulamayla TEKULAŞ’a bağlı tüm otobüslerde yazın 22.00 kışın ise

        21.00'den itibaren kadınlarımız durak harici güzergah üzerinde istedikleri yerde

        inebilecekler. Böylece, Tekirdağ'da yaşayan kadınların endişeleri de, yürüme

        mesafeleri de azalacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Rakoczi Müzesi'nde "Türk-Macar Dostluğu" konseri düzenlendi
        Rakoczi Müzesi'nde "Türk-Macar Dostluğu" konseri düzenlendi
        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
        Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı
        Tekirdağ'da dereye atık boşaltılmasına inceleme
        Tekirdağ'da dereye atık boşaltılmasına inceleme
        Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı
        Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı
        Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı