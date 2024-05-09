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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:38
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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
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        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 11 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kırklareli'nde de polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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