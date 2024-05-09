Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 11 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırklareli'nde de polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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