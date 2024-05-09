Tekirdağ'da liseliler soğan kabuğu ve lahanadan kumaş boyası üretti

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da mor lahana ve soğan kabuğundan organik boya elde eden bir lisenin tekstil bölümü öğrencileri doğal boyaların bebek kıyafetlerinin üretiminde kullanılmasını istiyor.

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Bölümü öğrencileri Yasin Güllü ve Arif Sertbinici, boyaların içindeki kimyasalların çevreye zararlarını ortadan kaldırmak amacıyla doğal boya üretmek için çalışmaya başladı.

Organik boya üretme isteklerini danışman öğretmenleri Elçin Atasoy ile paylaşan öğrenciler çalışmalarıyla mor lahana ve soğan kabuğundan laboratuvar ortamında doğal boya elde ettiler.

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin çok anlamlı ve çevreci bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çevre dostu projenin hak ettiği değeri de dereceye girerek gördüğünü ifade eden Kıroğlu, "Okul olarak TÜBİTAK yarışması için üç proje hazırlamıştık. Bunlardan birisi finallere kaldı ve üçüncü oldu. Tekstil okulu olduğumuz için bizim için ekoloji çok önemli. Bu yüzden çevre konusunda çok hassas oluyoruz." dedi.

- "Kimyasallar hem insan sağlığına hem de doğaya zararlı"

Öğrencilerden Yasin Güllü de bebek kıyafetlerinde kullanılan kimyasal boyaların kullanımını azaltarak doğal boyalarla sağlıklı giysiler üretilmesini istediklerini dile getirdi.