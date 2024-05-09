Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen organizasyonda öğrencilerin fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ve tarih alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.

Açılışa katılanlar, fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Fizik Öğretmeni Nazile Gülen Kınalı, AA muhabirine, öğrencilerin çok kısa sürede çok güzel projeler hazırladıklarını söyledi.

Fuarların öğrenciler için çok faydalı olduğunu ifade eden Kınalı, "Öğrencilere bilimin sevdirilmesi için bu fuarlar çok önemli. Öğrenciler emek harcayarak, farklı alanlarda güzel projeler yaptı. Onların heyecanını görmek bizim için çok sevindirici oldu." dedi.