Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda M.S, M.K, B.Ö, M.T, K.T, M.A, A.Y, U.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 150 gram esrar, 128 sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 48 kök Hint keneviri, 4 gram kenevir tohumu ve 8 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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