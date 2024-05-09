İlçedeki her ihtiyacı bildiklerini aktaran Topak, vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İlçede çalışmalara devam ettiklerini aktaran Topak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkı sağlayacak okul inşaatı en kısa sürede tamamlanacak."dedi.

Ziyarette, Kırıkçı ve Tosunoğlu günün anısına Topak ile fotoğraf çektirdi.

Topak, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm muhtarlar ve STK'lar ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Davut Tosunoğlu, Ergene Samsunlular Derneği Başkanı Şükrü Kırıkçı ve yöneticileri Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ı ziyaret etti.

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