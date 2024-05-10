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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene'de satranç müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:12
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene'de satranç müsabakaları başladı.

        Mustafa Aslan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 5 okuldan öğrenciler katıldı.

        Katılım sağlayan öğrencilere hediyelerin de verileceği turnuva sonunda tören düzenleneceği de kaydedildi.

        Gençlik ve SporMüdürü Şenol Doğramacı AA muhabirine müsabakaları katılım sağlayan okul ve öğrencilere teşekkür etti.

        Doğramacı, ilçede sportif faaliyetlere devam ettiklerinin altını çizerek, “Satranç, gençleri aydınlatan ve ileriye götüren bir spor branşı. Satranç ile buluşan, tanışan nesiller yetiştirmek, ülkemizin geleceğine önemli yatırımlardandır. Turnuvaya katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

        - Çorluspor 1947 Diliskelesispor maçına hazır

        ​​​​​​​Çorluspor 1947 grubunda şampiyonluğu garantilemiş olarak son maçına deplasmanda Diliskelesispor ile çıkacak.

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda oynayacağı Dilsikelesispor müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.

        Şehit Nihat Karadaş Stadyumu’nda 12 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te başlayacak olan müsabaka öncesi teknik ve taktik çalışmalarını tamamlayan Çorluspor 1947, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, deplasmanda oynayacakları müsabaka için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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