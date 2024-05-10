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        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı

        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:19
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        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı
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        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devlet memurlarına yüksek faiz ile borç para vermek suretiyle tefecilik suçu işlediği tespit edilen E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüpheli İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evde yakalandı.

        Evde yapılan aramada 5 milyon 480 bin liralık borç senedi, 2 cep telefonu, 17 boş senet, 2 sim kart, 2 sd kart ele geçirildi.

        Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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