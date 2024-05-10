Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı

Evde yapılan aramada 5 milyon 480 bin liralık borç senedi, 2 cep telefonu, 17 boş senet, 2 sim kart, 2 sd kart ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devlet memurlarına yüksek faiz ile borç para vermek suretiyle tefecilik suçu işlediği tespit edilen E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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