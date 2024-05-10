Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Süleymanpaşa ilçesinde "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa ilçesinde “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Valilik önündeki alanda düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Ardından bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

        Engelli bireylerin yaşadıkları sorunları sadece onların ya da ailelerinin değil, toplumun ortak sorunu olarak gördüklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

        “ ‘Engelli olmak bir kusur değil, asıl engel görmezden gelmektir’ şiarıyla Bakanlığımız, eğitimden istihdama, evde bakım hizmetinden rehabilitasyona, sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmesinden aile desteklerine, spordan sanata kadar sosyal hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızın var olması adına düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte de çağın gerektiği ihtiyaçlar dikkate alınarak kapsayıcı kuşatıcı yeni hedefler belirlemeye devam ediyoruz.”

        Engelli dernekleri adına konuşan Zehra Metin Özer ise konuşmasına, “Siz gözlerinizle işitmenin, ellerinizle konuşmanın nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? “ diyerek başladı.

        Toplumun her kesimi için eşit fırsatlar ve erişim sağlamanın adalet ve insanlığın gereği olduğunu belirten Özer, “İşitme özel gereksinimi olan bir bireye kuşların ötüşünü, dalgaların sesini duyduğunuzda içinizden dans etmek gelen melodileri anlatabilir misiniz? Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni Engelliler Haftası’nı kutlamak değil, bu özel haftanın sunduğu fırsatı kullanarak derinlemesine bir düşünce ve eylem çağrısı yaparak farkındalık yaratmaktır. Aynı zamanda bir insanlık görevidir.” dedi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve protokol üyeleri, etkinliğe katılan engelliler ve aileleri ile yakından ilgilenip fotoğraf çektirdi.

        Etkinlikte engelli çocukların gerçekleştirdiği gösteriler beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
        Kızılırmak Deltası nesli tehlike altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!

        Benzer Haberler

        Hayırsever Kemal Darcan Muratlı'ya 20 derslikli ortaokul yaptırılıyor
        Hayırsever Kemal Darcan Muratlı'ya 20 derslikli ortaokul yaptırılıyor
        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı
        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Roman öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi
        Tekirdağ'da Roman öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da "Yeni dünya düzeni ve NATO'nun geleceği" Paneli düzenlendi
        Tekirdağ'da "Yeni dünya düzeni ve NATO'nun geleceği" Paneli düzenlendi