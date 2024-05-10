Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Süleymanpaşa ilçesinde “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik önündeki alanda düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunları sadece onların ya da ailelerinin değil, toplumun ortak sorunu olarak gördüklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

“ ‘Engelli olmak bir kusur değil, asıl engel görmezden gelmektir’ şiarıyla Bakanlığımız, eğitimden istihdama, evde bakım hizmetinden rehabilitasyona, sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmesinden aile desteklerine, spordan sanata kadar sosyal hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızın var olması adına düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte de çağın gerektiği ihtiyaçlar dikkate alınarak kapsayıcı kuşatıcı yeni hedefler belirlemeye devam ediyoruz.”

Engelli dernekleri adına konuşan Zehra Metin Özer ise konuşmasına, “Siz gözlerinizle işitmenin, ellerinizle konuşmanın nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? “ diyerek başladı.