Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 sanığın yargılanması sürdü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K ile avukatları katıldı.

        Tutuksuz sanık öğretmenler S.M ve B.Y. katılmadı.

        Sanıklar E.Y. ve T.K. savunmalarında suçsuz olduklarını belirtti.

        Ardından öğrenci velisi tanık E.K. ve N.K. dinlendi.

        E.K, çocuğunu almaya gittiği sırada bir öğretmenin kreş bahçesinde çocuklara bağırdığını duyduğunu söyledi. Durumu yanına gelen eşi ile paylaştığını aktaran E.K, yaşananları kreş yetkilerine bildirdiklerini belirtti.

        Diğer tanık N.K. ise öğretmenin çocukları azarlayıp, kolundan tutarak çekiştirdiğini, sıraya geçmesini sağladığını gördüğünü ileri sürdü. Bunun üzerine cep telefonu ile kayıt aldığını aktaran N.K, durumu yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

        Duruşmaya katılmayan sanık öğretmenlerin savunmalarının alınması, şiddet gördüğü iddia edilen öğrencilerin ruhsal durumuna ilişkin raporun istenmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

        -Olay

        Geçen yıl ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kapaklı ilçesinde bulunan bir özel kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Görüntülerin iddiaları doğrulaması nedeniyle öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

        Görüntülerde söz konusu darpla suçlanan öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davrandıkları, bazı öğrencileri itip kaktıkları görülmüştü.

        Kreş idarecileri ile öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede öğretmenler S. M. ve B. Y. hakkında, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama", "Zincirleme kötü muamele"suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hayırsever Kemal Darcan Muratlı'ya 20 derslikli ortaokul yaptırılıyor
        Hayırsever Kemal Darcan Muratlı'ya 20 derslikli ortaokul yaptırılıyor
        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı
        Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Roman öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi
        Tekirdağ'da Roman öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa