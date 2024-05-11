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        Tekirdağ'da engelli öğrenciler işletmeler için galoş üretiyor

        MESUT KARADUMAN - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrenciler, kendi kurumları ve bazı işletmeler için galoş üreterek hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:48
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        Tekirdağ'da engelli öğrenciler işletmeler için galoş üretiyor
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        MESUT KARADUMAN - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrenciler, kendi kurumları ve bazı işletmeler için galoş üreterek hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor.

        Vakıf tarafından zihinsel engelli öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkısı olması için çeşitli kurslar düzenleniyor.

        Galoş kursuna katılan 15 özel öğrenci üretim yaparak el becerilerini geliştirme fırsatı da buluyor. Öğretmenlerinin eşliğinde özel öğrenciler her gün yaklaşık 300 galoş üretiyor.

        Öğrencilerin ürettiği galoşlar hem vakıfta kullanılıyor hem de sipariş veren firmalara satışı yapılıyor.

        - "Üretime katılınca mutlu oluyorlar"

        ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine zihinsel engelli bireyleri bir araya getirip onların da imkan verilince neler başarabildiklerini göstermek istediklerini söyledi.

        Özel bireylere toplumda her zaman fırsat verilmesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Burada özel öğrencilerimizle haftanın belirli günlerinde galoş üretimi yapıyoruz. Çocuklar bu etkinliği çok seviyor. Normal insanlar üretince mutlu olduğu gibi onlar da üretince mutlu oluyor. Üretmek insanların doğasında olan bir şey. Biz de onların yeteneklerini burada geliştiriyoruz. Onları bu kurslarla bir mesleğe de hazırlıyoruz diyebiliriz. Galoş poşetlerini kalıplara yerleştirmeleri, onlara lastik geçirmeleri öğrencileri sevindiriyor." dedi.

        - "Amacımız öğrencilerin rehabilite olmaları ve topluma kazandırılmaları"

        Güneş, çocukların galoş ürettikçe sosyalleştiğini ve bir süre sonra ciddi anlamda el becerilerinin geliştiğini dile getirdi.

        Öğrencilerin üretimin içinde olmasının öğretmenlerini ve ailelerini de sevindirdiğini belirten Güneş, şunları kaydetti:

        "Burada üretilen galoşları vakıf binamızda kullanıyoruz. Tamamen el yapımı günlük 300 galoş üretiliyor. O yüzden bizim için çok değerli ürünler. Çocuklara ve vakfa gelir olması noktasında talep olduğunda bazı işletmelere galoş satışı da yapıyoruz. Esnaf destek olmak için bizden galoş alıyor. Burada amaç satış değil çocuklarımızın rehabilite olmaları ve topluma kazandırılmaları."

        El sanatları öğretmeni Şenay Kiraz, öğrencilerin sosyalleşmeleri ve eğlenceli vakit geçirmeleri için farklı etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

        Galoş üretiminin çocukların motor gelişimi ve el kaslarının gelişmesinde etkili olduğunu dile getiren Kiraz, "Çocuklar galoş yapmaktan, üretmekten zevk alıyorlar. Üretimin içinde olmaktan çok mutlular. Onların mutluluğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Bize poşet halinde gelen ürünü çocuklarla birlikte çeşitli aşamalardan geçirerek galoş haline getiriyoruz. Çocuklarla birlikte çok güzel bir iş ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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