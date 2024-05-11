Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu.

        Soytürk, Hürriyet Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek, muhtar Emin Dırak ile bir süre görüştü.

        Daha sonra Soytürk, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Şebnem Çalışkan, Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başarslan Denizci, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Çelik, Atatürk Mahallesi Muhtarı Bahadır Oygur ve İstiklal Mahallesi Muhtarı Gülcay Sarıkaya ile bir çay bahçesinde bir araya geldi.

        Soytürk, mahallelerin mevcut sorunları ile muhtarların taleplerini dinleyerek, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

        Vali Soytürk'e ziyaretlerinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ile İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?

        Benzer Haberler

        12 kişinin sahte içkiden öldüğü dava birleştirildi; 3 sanık 12'şer kez müeb...
        12 kişinin sahte içkiden öldüğü dava birleştirildi; 3 sanık 12'şer kez müeb...
        Tekirdağ'da engelli öğrenciler işletmeler için galoş üretiyor
        Tekirdağ'da engelli öğrenciler işletmeler için galoş üretiyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Anneler Günü mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Anneler Günü mesajı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4...
        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4...