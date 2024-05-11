Tekirdağ'da "Akademide Kadın" konferansı düzenlendi

Proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Gökmen Kantar, projenin amacının, akademideki kadın akademisyenlere yönelik veri toplayarak bu veriler ışığında akademideki cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili farkındalık yaratmak ve bu eşitsizliği gidermeye yönelik çözümler üretmek olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cinsiyet Eşitliği Bilgi Bankası (GEPsBANK) projesi kapsamında Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen konferans, projenin tanıtımıyla başladı.

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