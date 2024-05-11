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        Tekirdağ'da "Akademide Kadın" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) "Akademide Kadın" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:14
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        Tekirdağ'da "Akademide Kadın" konferansı düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) "Akademide Kadın" konferansı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cinsiyet Eşitliği Bilgi Bankası (GEPsBANK) projesi kapsamında Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen konferans, projenin tanıtımıyla başladı.

        Proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Gökmen Kantar, projenin amacının, akademideki kadın akademisyenlere yönelik veri toplayarak bu veriler ışığında akademideki cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili farkındalık yaratmak ve bu eşitsizliği gidermeye yönelik çözümler üretmek olduğunu belirtti.

        Konferansa katılanlar dijital katılım sertifikası almaya hak kazandı.

        Projenin akademik personele kaynak oluşturması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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