Malkara Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Malkara Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında "sosyal denge tazminatı sözleşmesi" imzalandı.
Malkara Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında "sosyal denge tazminatı sözleşmesi" imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ün makamında düzenlenen törende Öztürk, Tüm Bel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Mümin Kemancı ve Malkara Belediyesi Tüm Bel-Sen Sendika İşyeri Baş Temsilcisi Hatice Cesur, sözleşmeye imza attı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Öztürk, "31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak, belediyemizde çalışan memurlarımızı kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmemizi imzaladık. Tüm personelimizin refah seviyelerini koruyarak, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Öztürk, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
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