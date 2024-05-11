Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da küçük teknelerin avladığı sardalya tezgahları süslüyor

        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da küçük teknelerin avladığı sardalya tezgahları süslüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor.

        Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan sardalya satışa sunuluyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sezonun 15 Nisan'da bitmesinin ardından yasağın dışında olan küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

        Balıkçıların limandan sardalya ile döndüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Mevsim balığı olarak sardalya çok güzel. Menekşe de çıkmaya başladı. Sezon başındaki gibi bol balık olmasa da tezgahlar boş kalmıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyorlar." dedi.

        Balıkçı Bekir Erol da her gün taze balık satışı yaptıklarını dile getirdi.

        Küçük tekne balıkçılarının mevsim balığı avlamaya devam ettiğini ifade eden Erol, "Sardalyanın bol olması nedeniyle bu sıralar vatandaşlar daha çok sardalyayı tercih ediyor. İstavrit bu sıralar daha az oluyor. Sardalyanın yanı sıra menekşe, çupra, levrek de tercih ediliyor. Herkesin damak tadına uygun balık tezgahımızda var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Soytürk okul idarecilerinin sorun ve taleplerini dinledi
        Tekirdağ Valisi Soytürk okul idarecilerinin sorun ve taleplerini dinledi
        Malkara Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
        Malkara Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
        Tekirdağ'da "Akademide Kadın" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ'da "Akademide Kadın" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
        12 kişinin sahte içkiden öldüğü dava birleştirildi; 3 sanık 12'şer kez müeb...
        12 kişinin sahte içkiden öldüğü dava birleştirildi; 3 sanık 12'şer kez müeb...
        Tekirdağ'da engelli öğrenciler işletmeler için galoş üretiyor
        Tekirdağ'da engelli öğrenciler işletmeler için galoş üretiyor