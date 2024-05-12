Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit annelerine ziyaret

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit annelerine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile birlikte şehit İlker Akkaya'nın annesi Aysun Akkaya ve şehit Turgay Mert'in annesi Remziye Mert'i evlerinde ziyaret etti.

        Şehit anneleriyle sohbet eden Soytürk, şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

        Soytürk, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

        Vali Soytürk'e ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!

        Benzer Haberler

        Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaş...
        Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaş...
        Tekirdağ'da küçük teknelerin avladığı sardalya tezgahları süslüyor
        Tekirdağ'da küçük teknelerin avladığı sardalya tezgahları süslüyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk okul idarecilerinin sorun ve taleplerini dinledi
        Tekirdağ Valisi Soytürk okul idarecilerinin sorun ve taleplerini dinledi
        Malkara Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
        Malkara Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
        Tekirdağ'da "Akademide Kadın" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ'da "Akademide Kadın" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi
        Tekirdağ Valisi Soytürk muhtarlarla bir araya geldi