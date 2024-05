Tekirdağ'da anneler, özel çocuklarını fiziksel aktivitelerle sosyalleştiriyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da özel çocuklarının sosyal hayattan kopmamaları için mücadele eden anneler, evlatlarının spor kurslarında sosyalleşmesiyle mutlu oluyor.

Anne Dilek Asutay, Melek Güngör ve Fulya Özahioğlu, otizm tanısı konulan çocuklarının sosyal hayattan kopmaması için mücadele etmeye başladı.

Doktorların tavsiyesiyle anneler, çocuklarını çeşitli kurslara ve eğitimlere götürdü.

Özel çocuklarının kurslarda mutlu olduğunu gören anneler, daha fazla sportif faaliyetlere katılmaya başladı.

Asutay, Güngör ve Özahioğlu, haftanın 3 günü Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen basketbol, tenis ve yüzme kurslarına çocuklarını getirerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Kurslarda sosyalleşerek, özgüven kazanan çocuklar annelerini de sevindiriyor.

Anne Dilek Asutay, AA muhabirine, hayattaki bütün mücadelesinin 12 yaşındaki otizmli oğlu Yiğit Bora Asutay için olduğunu söyledi.

Özel çocukların her zaman ilgiye ihtiyacı olduğunu aktaran Asutay, "Yiğit'le hayatın her şeyini öğrendim. Çocuğum için çok şey yaptım. Tanı konulduktan sonra özel eğitime başladık. Eğitimin ardından spor aktivitelerine başladık. Yüzme, tenis, basketbol gibi etkinliklere götürerek çocuğumun sosyalleşmesi için gayret ettim. Toplumda zaman zaman dışlansak bile ben her seferinde geri çekilmek yerine çocuğumu toplum içine sokmaya çalıştım." dedi.